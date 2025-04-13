Zubkov: '3. golü de atmalıydım'

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Karşılaşmanın ardından 2 gol kaydeden Zubkov, açıklamalarda bulundu:
"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı. Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."
Karşılaşmanın ardından 2 gol kaydeden Zubkov, açıklamalarda bulundu:
"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı. Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."