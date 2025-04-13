Zubkov: "3. golü de atmalıydım"

Karşılaşmada Rizespor'a 2 gol atan Zubkov, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zubkov: '3. golü de atmalıydım'
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13 Nisan 2025 21:08
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından 2 gol kaydeden Zubkov, açıklamalarda bulundu:

"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3  puandı. Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."
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