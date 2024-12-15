Zorlu mücadelede Tarsus Spor galip geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında BOTAŞ'ı 83-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu mücadelede Tarsus Spor galip geldi
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15 Aralık 2024 18:37
lkem Yapı Tarsus Spor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynadığı mücadelede sahasında BOTAŞ'ı 83-81'lik skorla mağlup etti. 
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali Balaban

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa

BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya

1. Periyot: 25-21

Devre: 40-36

3. Periyot: 65-51

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