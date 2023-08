Zonguldak Spor Basket 67'de tek hedef Süper Lig!

Geçen yıl kurulan ve mücadele ettiği ilk sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne (TKBL) yükselen Zonguldak Spor Basket 67, yenilenen kadrosuyla şampiyon olarak ikinci yılında Süper Lig'e adını yazdırmak istiyor.



Basketbolda 2022-2023 sezonu öncesi kurulan ve Kadınlar Bölgesel Lig'de gösterdiği başarılı performansla TKBL'ye çıkan Zonguldak Spor Basket 67, yenilenen teknik ekip kadrosu ve transfer ettiği 1'i ABD'li 14 oyuncuyla Site Spor Salonu'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Milli formayı terletmiş ve oynadıkları liglerde şampiyonluklar yaşamış tecrübeli oyuncuların yanı sıra tek yabancı transferi ABD'li pivot Sasha Goodlett'ten oluşan güçlü kadrosuyla kırmızı-lacivertli takım, 22 Eylül'de başlayacak ligde şampiyonluk hedefliyor.



Zonguldak Spor Basket 67 Başantrenörü Barış Güney, AA muhabirine, geçen yıl kurulan takımın ikinci sırada yer alarak TKBL'ye yükseldiğini anımsattı.



Bu yıl yeni bir kadro oluşturduklarını anlatan Güney, "Bu kadronun tek amacı var; şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak. Bunun için bütün transferleri yaptık. 14 oyuncumuz var. 13 Türk, 1 ABD'li. İstediğimiz oyuncuların hepsini neredeyse aldık. Bu açıdan çok mutluyum." diye konuştu.



Güney, 1 Ağustos'ta startını verdikleri hazırlık sürecinde takımın yeni yeni 5'e 5 oynamaya başladığını ve yüklenme döneminde olduklarını söyledi.



"Her maç çok çekişmeli geçecek"



Genel olarak oyuncuların ciddiyet, disiplin ve tepkilerinden memnun olduğunu dile getiren Güney, planlamaların sürdüğünü kaydetti.



Güney, Türkiye Basketbol Federasyonunca yabancı oyuncu sayısının 3'ten 4'e çıkarılmasının etkisiyle Süper Lig'de oynayan Türk oyuncuların alt lige yönelmeye başladığı yorumunu yaparak, şöyle devam etti:



"Böylece içerisinde bizim de olduğumuz birkaç takım, iddialı hale geldi. 4-5 favorili bir lig. Bence her maç çok çekişmeli geçecek. Biz maç maç giderek düşünmek istiyoruz. Yani direkt plan yapmak yerine her maçı kendi içerisinde değerlendirip, kazandıkça ilerlemek istiyoruz. O şekilde daha kolay şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki de zorlu ama taraftara da burada çok iş düşüyor. Ev sahibi avantajını çok iyi kullanmalı, evimizde maç kaybetmeden devam etmeliyiz ki hedefe daha kolay ulaşabilelim."



Kentte kadına yönelik desteği hissedebildiklerini ve bu anlamda herkese büyük iş düştüğünü vurgulayan Güney, kadın sporcuların, gençlerin spora yönelmelerinde rol model olacağının altını çizdi.



Güney, elde edecekleri başarıyla gelecek yıl Süper Lig'de oynamak ve kentin sportif anlamda hızlı gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.



Kaptan Betül Pehlivan: "Taraftarın desteğine ihtiyaç duyuyoruz"



Takım kaptanı Betül Pehlivan da antrenmanların verimli geçtiğini ve iyi hazırlık süreci yaşadıklarını söyledi.



Gelecek hafta hazırlık maçlarına başlayacaklarını anlatan Betül, "Neredeyse hazır olduğumuzu düşünüyorum. Kente ilk kez geldim ama burada tam bir aile ortamı var. Hedefimiz takımı üst lige çıkarmak. O yönde bir takım kuruldu. Elimizden gelen her şeyi yapıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Betül Pehlivan, yeni ligde başarılı olabilmek için taraftarların da desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını dile getirerek, sporseverleri maçlara davet etti.