Zlatan Ibrahimovic: 'Ronaldo, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını terleten Zlatan Ibrahimovic, idolü olarak gördüğü Brezilyalı Ronaldo için konuştu ve futboldaki yeni dönemi değerlendirdi.



Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyleyen Zlatan, "Ronaldo "El Fenomeno" tüm zamanların en iyi futbolcusudur. Futbolun şeklini değiştirdi. Şüphesiz tarihin en büyük futbolcusu o." dedi.



Sosyal medyanın birçok şeyi değiştirdiğini söyleyen Ibrahimovic, "Bugünlerde genç oyuncular 5 dakika oynuyor ve bunun harika olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya her şeyi değiştirdi. Oyuncular artık çok az şey yapmalarına rağmen şampiyon olarak görülüyorlar. Harika bir oyuncu olmak için büyük şeyler başarmak zorundaydım ve yaptım. Eski okul futbolu, futbolcuları daha çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



