Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları oynanan maçlarla sona erdi.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün karşılaşmaları:
Manisa FK 3-0 Kastamonuspor
Sivasspor 2-1 Arnavutköy Belediyespor
Gaziantep FK 2-1 Etimesgut Belediyespor
MKE Ankaragücü 3-1 İskenderinspor
Çaykur Rizespor 4-0 Bucaspor 1928
RAMS Başakşehir 2-0 Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 8 Aralık Cuma Günü (bugün) yapılacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün karşılaşmaları:
Manisa FK 3-0 Kastamonuspor
Sivasspor 2-1 Arnavutköy Belediyespor
Gaziantep FK 2-1 Etimesgut Belediyespor
MKE Ankaragücü 3-1 İskenderinspor
Çaykur Rizespor 4-0 Bucaspor 1928
RAMS Başakşehir 2-0 Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 8 Aralık Cuma Günü (bugün) yapılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU