Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları sona erdi. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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08 Aralık 2023 01:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları oynanan maçlarla sona erdi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün karşılaşmaları:

Manisa FK 3-0 Kastamonuspor

Sivasspor 2-1 Arnavutköy Belediyespor

Gaziantep FK 2-1 Etimesgut Belediyespor

MKE Ankaragücü 3-1 İskenderinspor

Çaykur Rizespor 4-0 Bucaspor 1928

RAMS Başakşehir 2-0 Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları 8 Aralık Cuma Günü (bugün) yapılacak.

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