Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur mücadelesine 17 maçla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 23:18
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maçla sürdü.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi.

Kupada günün sonuçları şöyle:

Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor: 2-3

GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik: 2-1

Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-2

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor: 6-3

Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor: 1-2

Serik Belediyespor-Malatya Arguvan SK: 1-1 (2-4 penaltılar)

Sarıyer-Karabük İdmanyurdu: 2-1

Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: 3-2

Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2

İnegölspor-Doğubayazıtspor: 2-1

Uşakspor-Aliağa Futbol: 1-4

Menemen FK-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0

Denizlispor-Burhaniye Belediyespor: 2-3

Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954: 2-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery