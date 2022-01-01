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"Zion, haftaya Pelicans'a katılmak için çalışmaları hızlandırdı!" iddiası

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın sürpriz bir playoff dönüşü için antrenman sürecini hızlandırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın sürpriz bir playoff dönüşü için antrenman sürecini hızlandırdığı iddia edildi.

MLB'den eski oyuncu Mikie Mahtook, kaynaklarının kendisine, Zion'ın Pelicans'ın şu anki deplasman serisini tamamladıktan sonraki hafta parekelere dönmek için çalışmalarını hızlandığını söylediklerini bildirdi.

Bu haber daha sonra, Pelicans ile ilgili haberlerin doğrulanmış bir kaynağı olmasının yanı sıra, bizzat takımdaki oyuncularla ilişkisi olan The Pelicans Report tarafından yeniden paylaşıldı:

"Kaynaklarımız 3'e 3 antrenman yapması gerektiğini, fakat bunu es geçerek 5'e 5 antrenman maçlarına çıkmaya başladığını belirttiler. Pelicans şu anda bir deplasman yolculuğunda. Kaynağımızın ifadesine göre takım bu yolculuktan geri döndüğünde, Zion Williamson gelecek hafta Pelicans için basketbol oynayacak... Aktif olacak ve gelecek hafta basketbol oynayacak."


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