Zidane'dan Haaland cevabı: 'Yoruldum'

İspanya La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, milli ara sonrasında Eibar ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



15 final maçı olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Tekrar zirve yarışına dahil olduğumuz için mutluyuz. 15 finalimiz var ve Eibar maçıyla birlikte başlıyoruz. Büyük bir tempo bizi bekliyor." şeklinde konuştu.



Ramos'un sakatlığının kendileri için iyi olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Ne Real Madrid'i ne de İspanya Milli Takımı'nı suçlayamayız. Bunlar futbolda olan şeyler ve futbolun sevmediğimiz kısmı. Kabul etmeliyiz ki bunlar, olabilecek şeyler. En kısa sürede iyileşmesini bekliyoruz. Kaptanımızı tanıyoruz, umarım bir an önce iyileşir. Ramos'un her zaman bizimle olmasını istiyoruz. Ama şimdi oynayacak oyuncuları düşünmek zorundayız. Şimdi Eibar'a odaklanıyoruz. Eibar maçı, tüm sezon gidişatımızın nasıl olacağını gösteren bir maç olacak." dedi.



Haaland'ın adının Real Madrid ile anılması hakkında konuşan Zidane, "Bunu söylemekten yoruldum. Sadece Eibar maçını düşünüyorum. Bana iyi bir futbol sorusu sormanız daha iyi olur. Çünkü gelecek sezon ne olacağıyla ilgilenmiyorum. Buradaki herkes istediğini ve uygun olduğunu düşündüğü işi yapıyor. Benim işim oyunu hazırlamak ve yönetmektir." ifadelerini kullandı.



