Zeljko Obradovic: "Fenerbahçe bizden fazla dinlendi"

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Zeljko Obradovic: 'Fenerbahçe bizden fazla dinlendi'
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01 Kasım 2024 23:11
Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takımıma ne oldu bilemiyorum ama muhtemelen yorgunluk etkilemiştir. Fenerbahçe bizden 1 gün daha fazla dinlendi. Bizim seviyemiz bu değil. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi şutlar attılar."

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