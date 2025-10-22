22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Zeki Çelik: "Roma'da mutluyum"

Roma forması giyen ve hakkında yeni sözleşme haberleri çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, İtalyan ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

calendar 22 Ekim 2025 17:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma forması giyen Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Viktoria Plzen maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan milli futbolcu, "Savunmanın ortasında veya bekte oynayabilirim. Bu benim için sorun değil. Her zaman iyi performans göstermek istiyorum, bu benim için önemli. Her zaman iyi oynamak istiyorum ve sahaya odaklanıyorum." dedi.

"ROMA'DA MUTLUYUM"

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve hakkında yeni sözleşme haberleri çıkan Zeki Çelik, "Roma'da mutluyum, neler olacağını göreceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar arasında popüler olmadığımı biliyorum ama her gün çok çalışıyorum ve performansıma odaklanıyorum." diye konuştu.

GASPERINI İÇİN AÇIKLAMA

İtalyan ekibinin başına bu sezon geçen teknik direktör Gian Piero Gasperini ile ilgili konuşan Zeki Çelik, "Gasperini, kazanma mentalitesine sahip ve bu bizi geliştiriyor. Onunla çalışmayı seviyoruz." dedi.

Roma'da bu sezon 8 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
