Zaniolo PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, PFDK'ye sevk edildi.

, Fotoğraf; AA
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Zaniolo PFDK'ya sevk edildi
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17 Mayıs 2023 21:50
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 22:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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