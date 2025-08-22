Zaniolo'dan Udinese'ye yeşil ışık!

Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Nicolo Schira'nın haberine göre, Udinese ve Galatasaray, İtalyan futbolcunun transferi için görüşmelere devam ediyor.
Zaniolo, Udinese'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Udinese, Galatasaray'ın beklentisine cevap verebilmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
CUMA GÜNÜ KRİTİK
Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, Udinese, transfer için girişimlerine devam ediyor ve henüz anlaşma sağlanmadı. Zaniolo'nun geleceği için cuma günü kritik olabilir.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
