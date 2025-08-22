21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Zaniolo'dan Udinese'ye yeşil ışık!

Udinese'nin ilgilendiği Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

calendar 22 Ağustos 2025 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 01:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Zaniolo'dan Udinese'ye yeşil ışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre, Udinese ve Galatasaray, İtalyan futbolcunun transferi için görüşmelere devam ediyor.

Zaniolo, Udinese'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ


Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Udinese, Galatasaray'ın beklentisine cevap verebilmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

CUMA GÜNÜ KRİTİK

Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, Udinese, transfer için girişimlerine devam ediyor ve henüz anlaşma sağlanmadı. Zaniolo'nun geleceği için cuma günü kritik olabilir.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.