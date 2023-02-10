Zaniolo'dan Muhammed Emin Özkan anısına 17 numara

Zaniolo, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" diye konuştu.



Depremde kaybettiğimiz Muhammed Emin Özkan, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin gündemde olduğu günlerde İtalyan futbolcunun bir gol videosunu kişisel sosyal sosyal medya hesabından paylaşarak, "Erdenn abi naptınn senn" diye yazmıştı.



Galatasaray'dan dün yapılan açıklamada bir kez daha birlik beraberlik çağrısı yapıldı. Sarı-kırmızılıların mesajında, "Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri'nde yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.





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