Zamalek, Mustafa Muhammed'i 'ayartıyor!'

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - Kırmızılılar'ın Muhammed'in bonservisini almak için devre arasına kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Mısır'dan gelen haberler ise kafaları tamamen karıştırdı. Mısır basınında yer alan bir haberde; ismi verilmeyen Zamalek yöneticisi Akhbar el-Yom'a yaptığı açıklamada "Mustafa Muhammed'in geri dönmesi için yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.



GAZETECİ İDDİALARI DOĞRULADI



Haberin detayında; Zamalek yönetiminin kısa süre önce G.Saray'la iletişime geçip Muhammed'in konusundaki kararlarını sorduğu bilgisi paylaşıldı. G.Saray'ın ise Muhammed konusunda henüz net karar vermediği ve satın alma opsiyonunun devreye giremeyebileceği iddia edildi. Mısırlı gazeteci Hani Hathout ise Zamalek yetkililerinin Mustafa ile temasa geçtiğini dile getirdi. Hathout'un yöneticilerin Muhammed'e 'G.Saray ile sözleşme uzatma. Sana daha iyi şartlar sunacağız. Afrika Kupası'ndan sonra seni Avrupa'da bir takıma satarız' dediklerini ifade etti.



BAŞKAN ELMAS AÇIKLAMIŞTI



Muhammed, G.Saray'dan bu sezon 750 bin dolar alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Mustafa'nın bonservisini alması durumunda Mısırlı oyuncu ile yeni bir sözleşmesi yapması gerekiyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Mustafa Muhammed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtmişti. Başkan Elmas "Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" ifadelerini kullanmıştı.







