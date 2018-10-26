  •  
    Reha Muhtar'ın isyanı! Beşiktaş, Şenol Güneş
  •  
    Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha var! En az...
  •  
    Hajrovic, Galatasaray taraftarlarını kızdırdı!..
  •  
    "Quaresma benden çok daha yetenekli adam.."
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..

Zalgiris, Panathinaikos'u Yunanistan'da devirdi!

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Zalgiris Kaunas uzatmalarda Panathinaikos'u 87-83 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Zalgiris, Panathinaikos'u Yunanistan'da devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 23:14
THY Euroleague'in 4. hafta maçında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 20-13 önde tamamlayan Zalgiris Kaunas, devreye 44-33'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı azaltan Panathinaikos, son bölümde rakibini yakaladı ve mücadele 76-76'lık skorla uzatmalara kaldı.

Uzatmalarda iyi savunma yapan Zalgiris Kaunas deplasmanda Panathinaikos'u 87-83 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Zalgiris 2. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 2. kez yenildi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için