Zajc: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Sevilla karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.



Sloven orta saha oyuncusu, duygularını şu sözlerle aktardı;



"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef bir sonraki adımı atamadık. Ama bana göre iyi bir oyun ortaya koyduk, özellikle ilk yarıda. Zordu ama iyi bir oyun ortaya koyduk. Son dakikaya kadar mücadelemizi ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Maalesef istediğimizi alamadık bugün. Şimdi lige odaklanacağız."





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