Zach LaVine, ABD ekibiyle Tokyo'ya gitmedi

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, ABD Milli takımının sağlık ve güvenlik protokollerine girmesinden ötürü, ekiple Tokyo'ya seyahat etmediği bildirildi.



ABD ekibinin, LaVine'ın bu hafta içinde kadroya yeniden katılacağı konusunda umutlu olduğu belirtildi.



26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Pazar günü İspanya'ya karşı oynadığı 21 dakikada 13 sayı kaydetmişti. LaVine, Olimpiyat öncesi hazırlık maçlarında Amerikalıların en iyi performans gösteren oyuncularından biri olmuş ve ekibin en skorer üçüncü oyuncusu olmuştu (maç başına 10.8 sayı).



ABD takımı, 25 Temmuz'da Tokyo'da Fransa'ya karşı grup maçlarına başlayacak.



