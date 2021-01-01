Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Zach LaVine, ABD ekibiyle Tokyo'ya gitmedi

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, ABD Milli takımının sağlık ve güvenlik protokollerine girmesinden ötürü, ekiple Tokyo'ya seyahat etmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, ABD Milli takımının sağlık ve güvenlik protokollerine girmesinden ötürü, ekiple Tokyo'ya seyahat etmediği bildirildi.

ABD ekibinin, LaVine'ın bu hafta içinde kadroya yeniden katılacağı konusunda umutlu olduğu belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Pazar günü İspanya'ya karşı oynadığı 21 dakikada 13 sayı kaydetmişti. LaVine, Olimpiyat öncesi hazırlık maçlarında Amerikalıların en iyi performans gösteren oyuncularından biri olmuş ve ekibin en skorer üçüncü oyuncusu olmuştu (maç başına 10.8 sayı).

ABD takımı, 25 Temmuz'da Tokyo'da Fransa'ya karşı grup maçlarına başlayacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal