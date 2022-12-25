Yusuf Yazıcı için transfer gelişmesi

Trabzonspor'un altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı 2019'da 16,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille transfer olmuştu. Bu sezon Trabzonspor'a dönen milli futbolcu, bordo-mavi formasıyla ikinci kez forma giydiği günden beri sergilediği performans nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.



Performansı eski görünümünün çok uzağında olan oyuncu, saha içi tavrıyla uzlaşmakta zorlanan isimlerden biriydi. Fransız ekibine transfer sonrası Lille'de önemli başarılara imza atan yıldız oyuncu takımda yeni kurulan sistemin kurbanı olmuş ve performansında önemli bir düşüş yaşanmıştı. Zenit tarafı transferi bitirmek için son hamlelerini yapmaya hazır. Taraflar anlaştı top artık küçük detaylara kaldı.



YUSUF YAZICI İSTENİLENİ VEREMEDİ



Fransız ekibiyle iyi bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcının son günlerde performansında ve takım içindeki tavrının kötüleşmesi sonrası sezon sonunda Lille ekibinin kadrosunda düşünmediği oyuncu oldu.



BÜYÜK LİGLERDEN TALİPLERİ VAR



Zenit'in yanı sıra Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.



TRABZONSPOR KARİYER RAKAMLARI



Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 311 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skora etki edemedi.





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