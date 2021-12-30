Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova açıklaması
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30 Aralık 2021 21:59
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için Rusya basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Rus basını Metaratings'e göre, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Haberde milli futbolcunun menajerliğini yürüten Asportsmanagement şirketinin bu transfer görüşmesini doğruladığı şu sözlerde belirtildi; "CSKA'nın Yusuf'a ilgisi var ama diğer kulüplerden de teklifler var. Oyuncunun Rusya'ya taşınmasını dışlamıyoruz. Bakalım durum nasıl gelişecek."

Daha önce CSKA'nın yanı sıra Newcastle ve Galatasaray'ın da oyuncuya ilgi gösterdiği biliniyordu.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.


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