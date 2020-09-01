Yusuf Günay: "Marcao için teklif yok"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Marcao'ya teklif olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com
Yusuf Günay: 'Marcao için teklif yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2020 00:06
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve Marcao için kendilerine gelen bir teklif olmadığını söyledi.

Brezilyalı oyuncunun bir transfer başarısı olduğunu söyleyen yönetici, "Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi. Teklif gelen oyuncular var." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Brezilyalı oyuncu için temaslara başladığı iddia edilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için