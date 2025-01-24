Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan'dan altın madalya

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Almanya'da altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan'dan altın madalya
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24 Ocak 2025 16:19
Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda altın madalya elde etti.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı.

Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.

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