Yusuf Akçiçek ilk kez sahada!

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UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
Genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasını ilk kez Macaristan karşısında giydi.
Mücadeleye yedekler arasında başlayan Yusuf, 82. dakikada Kenan Yılldız'ın yerine oyuna dahil oldu.