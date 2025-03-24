Yusuf Akçiçek ilk kez sahada!

Genç savunmacı Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yusuf Akçiçek ilk kez sahada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 00:00

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

Genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasını ilk kez Macaristan karşısında giydi. 

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Yusuf, 82. dakikada Kenan Yılldız'ın yerine oyuna dahil oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery