17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Yusuf Akçiçek'e ilk maçında şok: Golü VAR'dan döndü

Al-Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Duhail'i 2-1 yenerken ilk maçına çıkan Yusuf Akçiçek'in golü VAR'dan döndü.

calendar 17 Eylül 2025 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: alhilal.com
Yusuf Akçiçek'e ilk maçında şok: Golü VAR'dan döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Hilal, Al-Duhail ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılırken, yeni transfer Yusuf Akçiçek ilk kez Al-Hilal formasıyla maça çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma anlarında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Yusuf Akçiçek, topu filelere gönderdi. Hem kendisi hem de taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, pozisyon VAR'a taşındı.

Yapılan incelemede gol öncesinde Leonardo'nun elle oynadığı tespit edildi. Bu nedenle genç futbolcunun güzel golü geçerlilik kazanmadı.

İŞTE YUSUF AKÇİÇEK'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.