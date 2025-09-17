Yusuf Akçiçek'e ilk maçında şok: Golü VAR'dan döndü

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Hilal, Al-Duhail ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılırken, yeni transfer Yusuf Akçiçek ilk kez Al-Hilal formasıyla maça çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma anlarında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Yusuf Akçiçek, topu filelere gönderdi. Hem kendisi hem de taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, pozisyon VAR'a taşındı.Yapılan incelemede gol öncesinde Leonardo'nun elle oynadığı tespit edildi. Bu nedenle genç futbolcunun güzel golü geçerlilik kazanmadı.