13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Yunusemreli Rabia'dan altın madalya

Manisa Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Rabia Tekin, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

calendar 13 Ekim 2025 12:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yunusemreli Rabia'dan altın madalya
Manisa Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Rabia Tekin, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı dinleten genç sporcu, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Rabia Tekin, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 36 kilogramda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı tüm salona dinleten genç sporcu, hem kulübüne hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, milli sporcunun elde ettiği Balkan Şampiyonluğu'ndan büyük mutluluk duyduklarını belirterek başarıda emeği geçenleri tebrik etti. Başkan Kanik, "Rabia'nın İstiklal Marşı'mızı dinletmesi, Türk Bayrağı'mızı göklerde dalgalandırması bizim için tarif edilemez bir gurur. Sporcumuzun disiplini, azmi ve örnek kişiliğiyle altyapılarımızdaki tüm çocuklarımıza ilham olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın öncülüğünde gençlerimizin önünü açmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

ŞAMPİYON GURURLU


Balkan Şampiyonu Rabia Tekin ise hedeflerinin daha da büyüdüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Geçen yıl bu turnuvada üçüncü olmuştum. O günden bu yana hedefim şampiyonluktu. Çok çalıştım, çok inandım ve bugün o anı yaşadım. Bu madalyayı aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma ve kulübüme armağan ediyorum. Şimdi hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
