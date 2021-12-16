Yunus Mallı'ya Süper Lig'den yeni bir talip daha

Giresunspor ve Çaykur Rizespor 'un takibinde olan Yunus Mallı için Kayserispor da devreye girdi.



Trabzonspor 'da aradığı forma şansını bulamayan hatta bazı maçlarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Yunus'un Ocak ayında kiralık olarak gönderilmesi gündemde.



Tecrübeli 10 numaranın düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.



Yunus'un yanı sıra İsmail Köybaşı'nın da devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.





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