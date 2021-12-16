Yunus Mallı'ya Süper Lig'den yeni bir talip daha

Trabzonspor'da kadroya giremeyen Yunus Mallı'ya Süper Lig'den bir talip daha çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Yunus Mallı'ya Süper Lig'den yeni bir talip daha
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16 Aralık 2021 11:27
Yunus Mallı
Yunus Mallı
Trabzonspor
Giresunspor ve Çaykur Rizespor 'un takibinde olan Yunus Mallı için Kayserispor da devreye girdi.

Trabzonspor 'da aradığı forma şansını bulamayan hatta bazı maçlarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Yunus'un Ocak ayında kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

Tecrübeli 10 numaranın düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Yunus'un yanı sıra İsmail Köybaşı'nın da devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.


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