Yunus Akgün'ün sözleşme beklentisi

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Yunus Akgün, geçtiğimiz haftalarda yönetimle yeni ve zamlı sözleşme konusunda el sıkışsa da henüz resmi imzalar atılmadı.
Genç futbolcu sürecin bir an önce mutabakat sağlandığı şekilde çözülmesini bekliyor. Takımın en az para alan oyuncuları arasında yer alan Yunus, yeni sözleşmeyle birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro değerinde Türk Lirası kazanacak.
Öte yandan Avrupa kulüplerinden teklifler alan milli futbolcuya en azından sezon sonuna kadar gidiş izni verilmeyeceği bildirildi.
Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Genç futbolcu sürecin bir an önce mutabakat sağlandığı şekilde çözülmesini bekliyor. Takımın en az para alan oyuncuları arasında yer alan Yunus, yeni sözleşmeyle birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro değerinde Türk Lirası kazanacak.
Öte yandan Avrupa kulüplerinden teklifler alan milli futbolcuya en azından sezon sonuna kadar gidiş izni verilmeyeceği bildirildi.
Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.