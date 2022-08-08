YUNUS AKGÜN'ÜN İSTATİSTİKLERİ

ADANA DEMİRSPOR'DA PATLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Bu maçta sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, mücadelesi ve performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Yunus Akgün, maçta en çok çalım atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.Antalyaspor maçında 89 dakika sahada kalan Yunus Akgün, yerini Bafetimbi Gomis'e bırakmadan önce 59 kez topla buluştu. Pas isabetinde yüzde 90.3 isabet yakalayan Akgün, 8 kez ikili mücadele kazandı.Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Yunus Akgün, 6 kez rakiplerine çalım attı ve 2 de şut pası verdi. Bilindiği üzere Yunus Akgün, Adana Demirspor'da geçen sezon forma giymiş ve bu sezon sarı-kırmızılılara dönmüştü.Galatasaray'a döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Adana Demirspor'da 9 gol 12 asistlik performans sergilemişti.