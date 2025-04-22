Yunus Akgün'den Galatasaray'da dalya!

Yunus Akgün, Konyaspor maçında Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'den Galatasaray'da dalya!
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22 Nisan 2025 20:47
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçında önemli bir sevinç yaşadı.

Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.

Galatasaray, Yunus Akgün için yaptığı paylaşımda, "Galatasaray formasıyla 100. resmi maç. Birlikte kutlanacak daha nice başarılara, nice maçlara Yunus Akgün." ifadelerini kullandı.



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