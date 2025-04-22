Yunus Akgün'den Galatasaray'da dalya!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçında önemli bir sevinç yaşadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.
Galatasaray, Yunus Akgün için yaptığı paylaşımda, "Galatasaray formasıyla 100. resmi maç. Birlikte kutlanacak daha nice başarılara, nice maçlara Yunus Akgün." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.
Galatasaray, Yunus Akgün için yaptığı paylaşımda, "Galatasaray formasıyla 100. resmi maç. Birlikte kutlanacak daha nice başarılara, nice maçlara Yunus Akgün." ifadelerini kullandı.