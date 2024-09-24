Yunanlar PAOK'u uyardı: 'İstanbul'dan çıkmak zor!'

Bugüne kadar pek çok dev kulübü kendi stadında yenmeyi başaran Galatasaray, yeni bir Avrupa Ligi macerasına daha başlıyor. İlk hafta maçında PAOK'u ağırlayacak Cimbom'un hedefi 3 puanı hanesine yazdırmak.
Derbiden 3-1'lik zaferle de dönerek liderliğini perçinleyen Aslan, Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor. Yunan temsilcisi için ülke basınında karşılaşmaya büyük önem veriliyor.
SDNA, mücadele öncesi maça geniş yer verirken RAMS Park'ta ayakta kalmanın psikolojiden geçtiğini belirtti.
Haberde taraftarın ateşli bir atmosfer yarattığından da söz edilerek işlerinin kolay olmadığı aktarıldı.
OKAN BURUK DETAYI
İki ekip arasında oynanacak mücadele öncesinde teknik direktörlerin ortak noktası olarak Mircea Lucescu'dan bahsedildi. Daha önce deneyimli hocanın oyuncusu olan Okan Buruk'un karşısında oğlu Razvan Lucesu yer alacak. Bu karşılaşmanın Rumen teknik adam için önemli bir mücadele olabileceği dile getirildi.
Ayrıca derbi zaferi de dahil olmak üzere Buruk'un futbolculuk ve teknik direktörlük dönemi detaylı şekilde ele alındı. En çarpıcı olarak; "2022 yazında 48 yaşındayken kendisine emanet edilen takımı başarıya götürdü ve kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Göz kamaştıran bir performans ve şampiyonluklara imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Derbiden 3-1'lik zaferle de dönerek liderliğini perçinleyen Aslan, Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor. Yunan temsilcisi için ülke basınında karşılaşmaya büyük önem veriliyor.
SDNA, mücadele öncesi maça geniş yer verirken RAMS Park'ta ayakta kalmanın psikolojiden geçtiğini belirtti.
Haberde taraftarın ateşli bir atmosfer yarattığından da söz edilerek işlerinin kolay olmadığı aktarıldı.
OKAN BURUK DETAYI
İki ekip arasında oynanacak mücadele öncesinde teknik direktörlerin ortak noktası olarak Mircea Lucescu'dan bahsedildi. Daha önce deneyimli hocanın oyuncusu olan Okan Buruk'un karşısında oğlu Razvan Lucesu yer alacak. Bu karşılaşmanın Rumen teknik adam için önemli bir mücadele olabileceği dile getirildi.
Ayrıca derbi zaferi de dahil olmak üzere Buruk'un futbolculuk ve teknik direktörlük dönemi detaylı şekilde ele alındı. En çarpıcı olarak; "2022 yazında 48 yaşındayken kendisine emanet edilen takımı başarıya götürdü ve kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Göz kamaştıran bir performans ve şampiyonluklara imza attı." ifadeleri kullanıldı.