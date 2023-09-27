Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması!

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım konuştu.
Yıldırım, Hürriyet'e verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.
Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.
Yüksel Yıldırım, "Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz. Yeni teknik direktör bulana kadar altyapı hocasından biriyle maçlara çıkacağız." açıklamasını yaptı.
"KADROYA BAKIP KARAR VERECEK"
Yalçın'ın düşünmek için süre istediğini ifade eden Yıldırım, "Kadroya bakıp karar verecek. Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz." şeklinde konuştu.
Yıldırım, Hürriyet'e verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.
Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.
Yüksel Yıldırım, "Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz. Yeni teknik direktör bulana kadar altyapı hocasından biriyle maçlara çıkacağız." açıklamasını yaptı.
"KADROYA BAKIP KARAR VERECEK"
Yalçın'ın düşünmek için süre istediğini ifade eden Yıldırım, "Kadroya bakıp karar verecek. Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz." şeklinde konuştu.