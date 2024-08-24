Young Boys sonrası Galatasaray'dan transfer harekatı!

Young Boys karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da özellikle orta alanın merkezinde yaşanan sıkıntılar tekrardan gün yüzüne çıktı.
Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel problemlerini aşamayan Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yeni bir takviye daha yapmak için kolları sıvamış durumda. Savunma yönü güçlü, fiziksel özellikleri iyi seviyede olan isimlerle ilgilenen yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtiliyor.
MİLAN GÖNDERMEYE HAZIR
İddialara göre menajerler, Milan'ın gözden çıkardığı Yacine Adli'yi Galatasaray'a önerdi. İtalyan kulübünün sezon planlamasında yer almayan Fransız futbolcuyu bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye hazır olduğu belirtiliyor. İtalyan basınına göre Adli, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
FARKLI OPSİYONLARI DÜŞÜNEBİLİR
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki futbolcunun öncelikle 5 büyük ligde kalmak istediği ancak transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kaldığı için farklı opsiyonları da düşünebileceği belirtiliyor.
Milan'ın 2021 yılında Bordeaux'dan 8.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Yacine Adli geçen sezon Serie A'da 24 maçta 1 gol, 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro.
Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel problemlerini aşamayan Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yeni bir takviye daha yapmak için kolları sıvamış durumda. Savunma yönü güçlü, fiziksel özellikleri iyi seviyede olan isimlerle ilgilenen yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtiliyor.
MİLAN GÖNDERMEYE HAZIR
İddialara göre menajerler, Milan'ın gözden çıkardığı Yacine Adli'yi Galatasaray'a önerdi. İtalyan kulübünün sezon planlamasında yer almayan Fransız futbolcuyu bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye hazır olduğu belirtiliyor. İtalyan basınına göre Adli, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
FARKLI OPSİYONLARI DÜŞÜNEBİLİR
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki futbolcunun öncelikle 5 büyük ligde kalmak istediği ancak transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kaldığı için farklı opsiyonları da düşünebileceği belirtiliyor.
Milan'ın 2021 yılında Bordeaux'dan 8.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Yacine Adli geçen sezon Serie A'da 24 maçta 1 gol, 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro.