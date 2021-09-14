Young Boys - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Young Boys ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Young Boys - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 10:00
Young Boys ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Young Boys'un galibiyetine 5,40 oran verilirken beraberliğe 4,10 ve Manchester United galibiyetine ise 1,26'lık oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 2,05 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,40 ile duyuruldu.

YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Young Boys'un atmasına 2,65 oran, ilk golü Manchester United atara 1,24 ve Gol olmaz seçeneğine ise 15,00 oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Young Boys - Manchester United maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var seçeneği 1,59 ile duyurulurken Karşılıklı gol yok seçeneğinin oranı ise 1,72 oldu.

İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!

İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.