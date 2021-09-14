Young Boys - Manchester United maçı canlı olarak Tuttur'da

Young Boys ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Young Boys'un galibiyetine 5,40 oran verilirken beraberliğe 4,10 ve Manchester United galibiyetine ise 1,26'lık oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 2,05 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,40 ile duyuruldu.
YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Young Boys'un atmasına 2,65 oran, ilk golü Manchester United atara 1,24 ve Gol olmaz seçeneğine ise 15,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Young Boys - Manchester United maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var seçeneği 1,59 ile duyurulurken Karşılıklı gol yok seçeneğinin oranı ise 1,72 oldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Young Boys'un galibiyetine 5,40 oran verilirken beraberliğe 4,10 ve Manchester United galibiyetine ise 1,26'lık oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 2,05 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,40 ile duyuruldu.
YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Young Boys'un atmasına 2,65 oran, ilk golü Manchester United atara 1,24 ve Gol olmaz seçeneğine ise 15,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Young Boys - Manchester United maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var seçeneği 1,59 ile duyurulurken Karşılıklı gol yok seçeneğinin oranı ise 1,72 oldu.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!