Younes Belhanda, Kadıköy'de yenilmiyor!

Adana Demirspor'un Fenerbahçe deplasmanında ikinci golünü kaydeden Younes Belhanda, Türkiye kariyerinde Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Younes Belhanda, Kadıköy'de yenilmiyor!
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11 Ocak 2022 00:23
Türkiye kariyerine 2017 yılında Galatasaray forması ile 'merhaba' diyen Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor...

Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Faslı futbolcu, Kadıköy'de çıktığı 5. Süper Lig maçını da yenilgisiz tamamlamayı başardı.

Galatasaray forması ile Kadıköy'den 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beraberlikle ayrılan Belhanda, Sarı-Kırmızılılar'la Fenerbahçe'ye karşı 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı.

GALİBİYET SAYISINI 3'E ÇIKARDI
31 yaşındaki Belhanda, Adana Demirspor ile Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları maç ile Kadıköy'deki galibiyet sayısını ise 3'e çıkarmış oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ
Öte yandan Belhanda, Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra Kadıköy'de tribünlere yönelik yaptığı hareket sebebiyle de Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir tepkisine maruz kaldı.


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