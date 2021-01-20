Younes Belhanda, Galatasaray'da rekorunu kırdı

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı maçta ağları sarsan Younes Belhanda, en çok gol attığı sezona ulaştı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Younes Belhanda, Galatasaray'da rekorunu kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 20:36
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerindeki en iyi performansını gösteriyor.

Sarı-kırmızılıların Denizlispor ile oynadığı maçta takımının 5. golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole ulaştı ve Galatasaray'daki 4. sezonun henüz yarısında en çok gol attığı dönemi yaşamış oldu.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 33 maçta 7 kez ağları sarsmış ve 3 de asist yapmıştı.

BELAHNDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
2017-18 | 35 maç, 3 gol, 10 asist
2018-19 | 35 maç, 4 gol, 10 asist
2019-20 | 33 maç, 7 gol, 3 asist
2020-21 | 20 maç, 8 gol, 2 asist



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için