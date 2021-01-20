Younes Belhanda, Galatasaray'da rekorunu kırdı

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray'da 8. golünü attı. 📈



🥅20 maç

⚽8 gol

🎯2 asist pic.twitter.com/eaRezyAEFG



— Sporx (@sporx) January 20, 2021

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, Süper Lig kariyerindeki en iyi performansını gösteriyor.Sarı-kırmızılıların Denizlispor ile oynadığı maçta takımının 5. golünü atan Faslı oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole ulaştı ve Galatasaray'daki 4. sezonun henüz yarısında en çok gol attığı dönemi yaşamış oldu.30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 33 maçta 7 kez ağları sarsmış ve 3 de asist yapmıştı.2017-18 | 35 maç, 3 gol, 10 asist2018-19 | 35 maç, 4 gol, 10 asist2019-20 | 33 maç, 7 gol, 3 asist2020-21 | 20 maç, 8 gol, 2 asist