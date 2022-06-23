"BURUK'A TARAFTARIN SABRI EN ÜST NOKTADA OLUR"

"SEBA'NIN YANINA HEYKELİNİ DİKERLER"

"MESUT ÖZİL BİR ŞANSI DAHA HAK EDİYOR"

"ŞAMPİYONLUKLAR KISA SÜREDE UNUTULUR"

"TÜRKİYE'DE SORUN YÖNETİCİLERDE"

"TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞİM ŞART"

Türk futbolunun duayen teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural, futbolun gündemine yönelikyaptı.büyük kulüplerin gündemiyle ilgili mesajlar verdi. Vural, Türkiye'de teknik adamların yalnızlaştırıldığına dikkati çekti.Galatasaray'ın Okan Buruk'ı teknik direktörlük görevine getirmesiyle ilgili Vural, "Galatasaray'ın bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Yabancı hoca gönderildi ve bir Türk hoca tercih edildi. Türk antrenörlüğü adına mutluyum. Torrent'in kupa şampiyonluğu yoktu. İspanya'da da öyle bir başarısı yoktu. Guardiola yardımcılığı yaptı diye Galatasaray'a layık görülmüştü. Okan Buruk adına da Türk futbolu adına da mutluyum. Bir de Galatasaray camiasının en önemli başarılarında yer alması, geçmişi çok önemli. Türkiye'de sadece yetenek ve başarıya bakılmıyor. Bir de işin duygusal boyutu var. Galatasaray seyircisini de kazanmak lazım. Taraftarların Okan Buruk'a sabrı en üst noktada olacaktır. Bütün bunları bir araya getirirsek Okan Buruk'un negatif tarafı yok. Kendisine çok güveniyorum. Kardeşime başarı diliyorum. Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü yerli bir teknik adama güvenerek cesaret örneği gösterdi" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Beşiktaş'ta ise Valerien Ismael'in yeni sezondaki kredisinin başarıya endeksli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Türkie'de İsmail Kartal gibi bir örnek yaşadık. Türk antrenörün takımda kalması için başarılı olması yetmiyor. Mesela; Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İsmail Kartal'ın yaptıklarını yapabilse rahmetli Seba'nın yanına heykeli dikilirdi. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman örneği var. Saçma sapan nedenlerden dolayı değişiklikler oluyor. İsmail Kartal gibi isimlere ne yazık ki destek olacak kimseyi, kurumu da göremiyorum. Türk antrenörlüğü tamamen yalnızlığa terk edilmiş durumda" diye konuştu.Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile ilgili tasarrufunu da değerlendiren Vural, "Ortada bir Mesut gerçeği var. Mesut işin hep duygusal boyutunda kaldı. Futbolda dün yoktur. Mesut, Fenerbahçe'de bir performans sergileyemedi. Yok mu edelim? Hayır. Fenerbahçe'ye ancak iyiyse katkıda bulunabilir. Mesut ile oturulur, konuşulur, faydalı olması için gerekli ortam sağlanır. Bence bir şansı daha hak ediyor. Bu şans da Fenerbahçe'yi mutlu edecektir" dedi.Trabzonspor'un planlı ve programlı bir şekilde yoluna baktığını vurgulayan Yılmaz Vural, "Abdullah Avcı ve ekibi önceki sene yaptıklarıyla bir yere geldi. Ondan vazgeçemezler. Şampiyonluk kısa sürede unutulur. Onu korumak lazım. Seneye şampiyon olamazsa daha kritik bir süreç olur. Unutulup gidebilir o şampiyonluk. Trabzonspor şu anda planlama açısından doğru yolda. Diğer kulüpler yeni hamleler yapmak istiyor. Trabzonspor yine sezona bir adım önde başlayacak. Diğerleri de iyi hamleler yaparak şampiyonluk yarışına ortak olabilecek. Hepsinden ricam, Türkiye'de oynanan futbolun kalitesini yükseltsinler" açıklamasını yaptı.Yılmaz Vural, Türkiye'de sorunun sahada ve teknik direktörde olduğu yönünde algı oluşturulduğu eleştirisini de yaptı. Yılmaz Vural, "Aslında bu sorun idari boyutta. Türkiye'de futbolu idare edemiyoruz. Bu işi doğru yapan ülkeleri takip etmek gerek. İdari başarısızlık sahaya da yansıyor. Süreklilik yok. Yöneticinin nasıl yöneticilik yaptığı bile netleşmiş değil. Şampiyonun ismi değişecek ama güzel oyun, beklediğimiz doğrultuda olmayacak. İsimler değişince bir şeyler değişecek sanıyoruz. Yenilenmek demek bizi mutlu etmeyen sistemin değişmesi için bir şeyler yapmak demektir. Bunu bile yanlış anlıyoruz" dedi.Ülkedeki yönetici profilinin değişmesi yönünde serzenişte bulunan Vural sözlerini şu şekilde tamamladı:"Major ülkelerle yarışmak için bir sistem oluşturmamız gerek. Türkiye'de yönetici profilinin değişmesi gerek. Kulüpler ticari kurum haline mi gelecek? Yöneticilerin amacı ne? Sportif amaç mı güdüyorlar? Altyapı denilen şeyi sporun politikasına ilave edilecek mi? Türkiye oyuncu yetiştiremiyor. Yabancı yoğunluğu nedir? İyi yerli oyuncu yetiştiriyorsanız yabancı oyunculara gerek kalmıyor. Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var. Nüfusa baktığımızda çok başarılı kadın takımları da erkek takımları da çıkar. İşin kolay taraftarlarını kovalıyoruz. Neden ve niçin olduğunu tartışmak gerek. Sporu yönetenler bunu tartışmalı! Özerkleşmiş bir yapıyı maalesef beceremedik. Çıksın birisi sorumluluk alsın artık. İşlerin düzelmesi için gereken müdahaleyi yapsın. Tepeden tırnağa değişim şart."