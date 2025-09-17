17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-189'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-089'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
1-176'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-076'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-274'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
0-034'

Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı!

TFF 1. Lig ekibi Sarıyerspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirildiğini duyurdu.

calendar 17 Eylül 2025 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 20:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig takımlarından Sarıyer Spor Kulübü'nde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Geride kalan 5 haftada sadece 1 puan alabilen Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can'ın yerine Yılmaz Vural getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Sarıyer, Yılmaz Vural ile ilk maçında 21 Eylül Pazar günü saat 16:00'da Pendikspor'u ağırlayacak.

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'in başında 21 maç görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 1 1 7 3 10
3 Alanyaspor 5 3 1 1 6 3 10
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
6 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
7 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 3 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 8 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.