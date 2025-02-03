Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Teknik Direktör Yılmaz Vural, RadyoGol'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 15:44
Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'NİN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe." dedi.

"BİR GÜN F.BAHÇE'NİN HOCASI OLURSAM..."

72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı.

Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı geçtiğimiz haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery