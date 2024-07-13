Yıldız transfere Jose Mourinho etkisi!

Fenerbahçe'de yönetimin seçimden önce 'Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız' sözüne rağmen beklenen adımları atmaması taraftarı üzdü. Ancak bunun perde arkasında Portekizli çalıştırıcının kararları olduğu öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Yıldız transfere Jose Mourinho etkisi!
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13 Temmuz 2024 14:01
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi hem seçim döneminde hem de seçildikten sonra transfer için iddialı açıklamalar yapsa da bugüne kadar beklenen adımların atılmaması taraftarı üzerken, sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu.

DÜNYA YILDIZLARINI VETO ETTİ

Sarı-lacivertli takımda seçim zamanında Lukaku, Dybala gibi üst düzey isimler gündeme gelirken bu transferlerin gerçekleşmemesinin arkasında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun olduğu ortaya çıktı.

Yönetim, Mourinho'nun imzasından önce bu iki yıldızla görüşse de Portekizli çalıştırıcının gelmesiyle çalışmalar bir anda durdu. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu daha önceki açıklamalarında, "Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok" demesinin ardından bu defter kapanmıştı.

TRANSFERLERİN GECİKME SEBEBİ

Şu anda da Mourinho'nun son raporuna göre hareket edilmesinin transferleri geciktirdiği ortaya çıktı. Çünkü Portekizli çalıştırıcı eski kadrodan dokuz ismin kalması yönünde yönetime rapor verdi. Bu yüzden de kontenjan nedeniyle sarı-lacivertlilerin sadece üç hamle hakkı kaldı.

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