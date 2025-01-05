Yiğit Ali Buz: 'Olduğumuz yeri hak etmiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Hatayspor'un 17 yaşındaki stoperi Yiğit Ali Buz, ilk Süper Lig maçına çıktı. Maçtan sonra konuşan Buz: " Benim ilk Süper Lig maçım, 11 olduğu için mutluyum. Aileme, altyapı hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu uzun bir yol. Çok mutluyum ama bugün 3 puan alamadık, yenildik. Fenerbahçe büyük bir kulüp. İyi mücadele ettik. Ağabeylerim çok yanımda durdu. Önümüzdeki Rizespor maçına bakacağız. Çok çalışıyoruz antrenmanlarda. Olduğumuz yeri hak etmiyoruz. Her maç çok mücadele verdik. Şanssızlık, hata oluyor." değerlendirmesinde bulundu.