Yeni transfer Atakan: 'Beşiktaş sevdasının tutkunuyum'

Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Atakan Üner, ilk idmanına çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın çocukluktan beri tuttuğu takım olduğunu belirten Atakan, "Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak çok gurur verici. Küçüklükten beri Beşiktaşlıyım zaten. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüne almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok iyi bir arkadaş grubu var, ağabeylerim var, benden küçük 1-2 kişi var tanıştığım. Burada olmak çok başka, buranın içine girince bunu daha iyi anlıyorsun. Beşiktaş camiasını tartışmaya gerek yok. Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum, inşallah her şey çok güzel olur." dedi.



Her şeyini vereceğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya gelirken Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım. Taraftarların hiç şüpheleri olmasın, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu formayı taşıyorsan, bu göğsünde arma varsa, elimden gelen her şeyi vermelisin." ifadelerini kullandı.