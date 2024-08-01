Yeni TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile görüştü

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, ortak sorunlara çözüm bulmak için Riva'da bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yeni TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile görüştü
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01 Ağustos 2024 16:04
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 16:19
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Ortak sorunlara dair çözüm yollarının değerlendirildiği toplantıda kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca sorunların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

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