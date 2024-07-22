Yeni MHK Başkanı belli oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu'nun getirilmesi sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ismi netleşiyor.



FERHAT GÜNDOĞDU GÖREVE GERİ DÖNÜYOR



Mevcut MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kısa süre içinde resmi istifasını TFF'ye sunması beklenirken, İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı olarak Ferhat Gündoğdu'yu atamayı planlıyor.



"8 MART OPERASYONU" YAPMIŞTI



Daha önce Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı döneminde MHK Başkanı olarak görev yapan Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi üst düzey 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu'nun kararı bozması üzerine hakemler yeniden görevlerine dönmüştü.



HANGİ HAKEMLER GÖREVDEN ALINMIŞTI?



MHK'nin o dönemde görevden aldığı 18 hakemden 13'ü Süper Lig'de düdük çalıyordu. 13 Süper Lig hakeminin isimleri ise şu şekilde: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy Halis Özkahya.



Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.









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