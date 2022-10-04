Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile ilgili kararını verdi. Malatya ekibi Arslan ile yollarını ayırdı.



CİHAT ARSLAN İLE YOLLAR AYRILDI



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



MALATYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 7 maçında galibiyet alamazken 3 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Malatyaspor 7 gol atıp 16 gol yedi. Malatyaspor bir sonraki maçını 9 Ekim Pazar günü sahasında Erzurumspor ile oynayacak.





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