Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.



10 MAÇI KAYBETTİ



Yeni Malatyaspor'un başında 15 maça çıkan Sumudica, bu karşılaşmaların 10'undan mağlubiyetle ayrıldı.



Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."





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