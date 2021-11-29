Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı
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29 Kasım 2021 19:20
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.


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