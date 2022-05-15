Yeni Malatyaspor'da hayal kırıklığının adı: Tetteh!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Malatya temsilcisi karşılaşmanın ilk yarısını kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalan Yeni Malatyaspor'un gençlerle mücadele etmesini fırsat bilen Kayserispor 72.dakikada farkı 3-0' getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.



Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, Kayseri ekibi karşısında 4 altyapı oyuncusunu onbirde sahaya sürdü. Geçen hafta Rizespor maçında sakatlanan kaleci Abdulsamed'in yerine bu hafta kaleyi Ahmet Eyüp Türkaslan korudu. Kayserispor, kadro kalitesinin ön plana çıktığı karşılaşmada 2'nci ve 3'üncü gollerini Yeni Malatyaspor'un savunmasında yaşanan adam paylaşımı sıkıntısından doğan pozisyonlardan kaydetti. Sezon başında büyük umutlarla astronomik bonservis bedeliyle transfer edilen Benjamin Tetteh'in ayakta duramayacak derecede düşük performansı büyük göze çarparken, genç futbolculardan Atakan Müjde ve Kerem Altunışık'ın performansı alkış aldı. (Bu sabah Malatya)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ