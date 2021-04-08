Yeni Malatya - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Abone Ol
Yeni Malatya - Fenerbahçe: Muhtemel 11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2021 07:33
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

İki takımın eksikleri

Yeni Malatyaspor karşısında Umut Bulut, Kubilay, Eray İşcan, Murat, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet, Erkan Kaş Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar maç kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ve Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almıyor.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor
Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe
Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, Samuel, Samatta



Yeni Malatya 11 maçtır 3 puan alamıyor

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

7 isim kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.