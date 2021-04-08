Yeni Malatya - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.Yeni Malatyaspor karşısında Umut Bulut, Kubilay, Eray İşcan, Murat, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet, Erkan Kaş Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.Fenerbahçe'de Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar maç kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ve Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almıyor.Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, TettehAltay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, Samuel, SamattaSüper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.