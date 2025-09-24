Yeni Delhi 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası başlıyor

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 12'nci edisyonuna ev sahipliği yapacak Jawaharlal Nehru (JLN) Stadyumu, 104 ülkeden 1200'den fazla sporcuyu ağırlayacak.Şampiyonada bu yıl 186 madalya müsabakası (101 erkek, 84 kadın ve 1 karma) yapılacak. Bu sayı, Kobe 2024'te düzenlenen son şampiyonadan 15 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kafilesi şu şekilde olacak:: Hasan Deniz Kalaycı, Murat Gündüz, Sedat Bozbay: Ali Enes Kaya, Oğuz Akbulut, Mikail Al, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Serap Demirkapu: Mustafa Haydar KuşTürkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Yeni Delhi'de sahne alacak milli sporculara olan güvenini dile getirerek şunları söyledi:Atletizm Teknik Kurul Başkanı Kalaycı, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek,diye konuştu.Milli sporcu Ali Enes Kaya ise şampiyona için uzun süredir çalıştığını belirterek,dedi.