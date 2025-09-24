24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Yeni Delhi 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası başlıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası için Hindistan'a ulaştı.

Yeni Delhi 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası başlıyor
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 12'nci edisyonuna ev sahipliği yapacak Jawaharlal Nehru (JLN) Stadyumu, 104 ülkeden 1200'den fazla sporcuyu ağırlayacak.

Şampiyonada bu yıl 186 madalya müsabakası (101 erkek, 84 kadın ve 1 karma) yapılacak. Bu sayı, Kobe 2024'te düzenlenen son şampiyonadan 15 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kafilesi şu şekilde olacak:

Antrenörler: Hasan Deniz Kalaycı, Murat Gündüz, Sedat Bozbay


Sporcular: Ali Enes Kaya, Oğuz Akbulut, Mikail Al, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Serap Demirkapu

Partner Sporcu: Mustafa Haydar Kuş

AYHAN YILDIRIM: HEDEFİMİZ, AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI EN YÜKSEKLERE TAŞIMAK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Yeni Delhi'de sahne alacak milli sporculara olan güvenini dile getirerek şunları söyledi:

"Milli takımımızın şampiyona için uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlandığını biliyoruz. Sporcularımız bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada defalarca ülkemizi gururla temsil ettiler. Hindistan'da da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu büyük organizasyonda hedefimiz, ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklere taşımak ve ülkemize yeni başarılar kazandırmak olacak"

ATLETİZM TEKNİK KURUL BAŞKANI KALAYCI: MİLLETİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Atletizm Teknik Kurul Başkanı Kalaycı, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımızın ülkemiz adına en iyi dereceleri elde edeceklerine, devletimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

ALİ ENES KAYA: BU YARIŞMA İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Milli sporcu Ali Enes Kaya ise şampiyona için uzun süredir çalıştığını belirterek, "100 ve 400 metre yarışmalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu yarışma için çok çalıştım, umarım emeklerimin karşılığını alırım. Spor Bakanımıza ve Federasyon Başkanımıza bizlere sundukları imkanlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

