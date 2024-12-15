Yedi gollü maçta kazanan Feyenoord

Eredivisie'nin 16. haftasında Feyenoord ile Heracles karşı karşıya geldi.



Stadion Feijenoord'da oynanan maçta Feyenoord, Heracles'i 5-2 yendi.



32.dakikada Santiago Tomas Gimenez'in kafayla attığı golle öne geçen Feyenoord, 36. dakikada Gimenez'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.



Farkı bire düşüren gol, Heracles adına Shiloh Kiesar't Zand'dan geldi.



45+3. dakikada kafa vuruşuyla bir gol daha kaydeden Gimenez, hat-trick yaptı ve Feyenoord bu golle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada David Hancko'nun attığı golle durumu 4-1'e getirdi.



Heracles'te oyuna sonradan dahil olan Justin Hoogma, 73. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye indirdi.



90+1. dakikada kullanılan kornerde Heracles'li oyuncu Podgoreanu'nun kendi kalesine attığı gol ise skoru belirledi.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU



Bu sonuçla birlikte Feyenoord, 35 puanla 3. sıraya yükselirken Heracles 14 puanla 15. sırada.



Eredivisie'de Feyenoord bir sonraki hafta lider PSV ile deplasmanda karşılaşacak.



Heracles ise düşme potasındaki rakibi Groningen'i ağırlayacak.



