24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
0-08'
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Yamal: "Madrid hem çalıyor hem şikayet ediyor"

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid maçı öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

Yamal: 'Madrid hem çalıyor hem şikayet ediyor'
Barcelona'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid ile oynayacakları El Clasico maçı arefesinde ilginç bir ifade kullandı.

2022 yılında Gerard Pique tarafından kurulan 7'ye 7 lig olan Kings League'de boy gösteren Yamal, takımı La Capital'in Porcinos ile oynadığı maç öncesi konuştu.

Rakibi Porcinos'un Real Madrid'e benzediğini söyleyen Lamine Yamal, "Evet Real Madrid gibiler. Hem hak çalıyorlar hem şikayet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

EL CLASICO PAZAR 18.15'TE

Real Madrid ile Barcelona, pazar günü 18.15'te Bernabeu'de karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
